Die Polizei ist am Freitagvormittag zu illegalen Fotoaufnahmen im A4-Lobdeburgtunnel bei Jena ausgerückt. Zuvor hatten Überwachungskameras drei Männer und eine leicht bekleidete Frau aufgenommen, die zu Fuß in den Tunnel liefen.

Die Beamten stellten die Gruppe kurz darauf in der Nähe fest. Sie gaben an, dass sie den Tunnel als Kulisse für ein nicht angemeldetes Foto-Shooting ausgesucht hatten. Dafür mussten sie nun ein Verwarngeld zahlen.

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Gruppe von einem jüngst erschienenen Erotik-Fotokalender mit Aufnahmen aus Jena und Halle inspirieren ließ. Eines der Motive ist eine nackte Anhalterin im Lobdeburgtunnel. Für den Kalender wurde die Frau in einem Studio fotografiert und in ein Tunnelbild hineinmontiert. Der Kalender-Fotograf versicherte am Freitag, er habe mit den Aufnahmen im Tunnel nichts zu tun.