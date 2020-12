Am Universitätsklinikum Jena sind am Dienstag die ersten Mitarbeiter gegen Corona geimpft worden. Wie eine Klinik-Sprecherin mitteilte, war der Impfstoff am frühen Nachmittag unter Polizeischutz angeliefert worden. Er wird bei minus 80 Grad Celsius gelagert. Nach drei Stunden war der erste Impfstoff aufgetaut und die ersten zwölf Mitarbeiter der Covid- und der Intensiv-Stationen wurden geimpft. Gesundheits- und Krankenpfleger Michael Borchardt erhält die Impfung von Oberärztin Dr. Andrea Steiner. Bildrechte: MDR/UKJ/ Anke Schleenvoigt

Der Leiter der Klinik für Intensivmedizin, Michael Bauer, sagte, für die Beschäftigten und die schwer kranken Patienten stelle die Impfung eine zusätzliche Sicherheit dar.

Wir sehen auf unserer Station jeden Tag Menschen mit sehr schweren Krankheitsverläufen - das ist nichts, was man selbst haben möchte. Michael Bauer Leiter der Klinik für Intensivmedizin am UKJ

Impf-Reihenfolge klar definiert

An erster Stelle bei den Impfungen stehen die Mitarbeiter, die das Robert Koch-Institut und das Land Thüringen der Kategorie B1 zugeordnet haben. Dies sind all jene, die aufgrund ihrer Tätigkeit zu den am meisten gefährdeten Mitarbeitern im Infektionsgeschehen gehören. Am UKJ sind dies unter anderem die Mitarbeiter der Zentralen Notfallaufnahme, der Intensivstationen, der Covid-Station und des Kreißsaals.

5.000 Mitarbeiter an mehreren Standorten