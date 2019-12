Das Land Thüringen hat sich mit den Bewohnern des soziokulturellen Zentrums am Inselplatz in Jena geeinigt. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, ziehen die letzten beiden Mieter bis Ende des Jahres aus dem "Insel" genannten Hausprojekt aus. Sie werden künftig in einem Ersatzobjekt untergebracht.

Auf dem Inselplatz in Jena ist der neue Campus der Friedrich-Schiller-Universität geplant. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Mayte Müller