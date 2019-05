Noch befindet sich der Firmensitz im Jentower, doch Intershop plant den Umzug in einen Neubau am Rande der Jenaer Innenstadt. Bildrechte: imago/Karina Hessland

Klaus Fischer, Vertreter der Frankfurter Beteiligungsgesellschaft "Shareholder Value", bezeichnete den Umbau im Unternehmen in den vergangenen Monaten als unausweichlich. Nur durch den Strategiewechsel hin zum Cloud-Geschäft und mit dem Partner Microsoft an der Seite habe Intershop eine Perspektive, sagte Fischer. "Shareholder Value" ist mit etwas über 30 Prozent der Anteile inzwischen größter Intershop-Aktionär. Durch das Übernahmeangebot zu Jahresbeginn sei sie in den Besitz von weiteren rund 750.000 Aktien gekommen, sagte eine Sprecherin MDR THÜRINGEN. Noch immer sei aber etwa die Hälfte der Intershop-Aktien in Streubesitz, werde also von Privatanlegern gehalten.



Intershop beschäftigt derzeit 341 Mitarbeiter, etwa zwei Drittel davon am Firmensitz in Jena. Noch befindet der sich im Jentower. In knapp zwei Jahren will die Firma aber den Jenaer Turm, auf dem das Logo in großen roten Buchstaben prangt, verlassen und einen Neubau am Rande der Innenstadt beziehen. Die Bauarbeiten am Steinweg haben begonnen. Ein Bauinvestor aus Frankfurt am Main errichtet dort die neue Intershop-Zentrale. Ende des Jahres soll Richtfest gefeiert werden.