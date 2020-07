Jena Intershop AG profitiert vom Trend zur Digitalisierung

Der wirtschaftliche Aufwärtstrend beim Jenaer Software-Unternehmen Intershop AG setzt sich auch in der Corona-Krise fort. Das börsennotierte Unternehmen, das auf Programme für den Handel im Internet spezialisiert ist, schloss das erste Halbjahr mit schwarzen Zahlen ab, wie der Vorstand am Donnerstag in Jena mitteilte.

Der Intershop-Tower in Jena. Bildrechte: imago/Bild13