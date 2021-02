Bei den E-Commerce-Pionieren der Intershop Communications AG aus Jena überschlagen sich die Neuigkeiten in diesem und dem vergangenen Jahr. Seit Jahren von immer wieder neuen Krisen geschüttelt verschliss das Unternehmen aus Jena mehrere Vorstände. Dann trat Jochen Wiechen 2013 ins Unternehmen ein. Der frühere SAP-Manager stieg 2015 zum Vorstandschef auf - und kann noch rechtzeitig vor seinem Ruhestand erstmals schwarze Zahlen vorweisen. "Ein richtig gutes Jahr", sagt er.

Die neue Intershop-Zentrale befindet sich weiter östlich, aber in Sichtweite des Turms. Hier residierte das Unternehmen mehr als 20 Jahre lang. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Auf dieses Modell hat Intershop nun seit einigen Jahren umgestellt - und rutschte immer tiefer in die roten Zahlen. Im Jahr 2019 waren es fast sieben Millionen Euro Verlust bei einem Umsatz von 31,6 Millionen. Denn wenn Software vermietet wird, kommt zunächst weniger in die Kassen als bei einem Verkauf. Dafür aber ist der Umsatz für die Jenaer über Jahre gesichert. Der Anteil dieses Geschäfts ist zuletzt immer weiter gestiegen , konnte aber die Einbußen beim Verkauf nicht auffangen.

Inzwischen trägt das Geschäftsmodell. 2020 stieg der Umsatz leicht auf 33,6 Millionen Euro - und unterm Strich blieb knapp eine Million Euro Gewinn übrig. Da passt der Umzug raus aus dem mondän wirkenden ehemaligen Uni-Turm in Jena gut ins Bild.

"Wir haben in diesem abgelaufenen Wirtschaftsjahr 16 Millionen Euro Auftragseingang verzeichnen können und 90 Prozent dabei nie persönlich getroffen. Wir haben alle Meetings und alle Präsentationen virtuell stattfinden lassen." Das könnte zu den Veränderungen gehören, die die Pandemie langfristig in der Wirtschaft hinterlässt - weniger Dienstreisen.

Markus Klahn steigt vom zweiten Mann zum alleinigen Vorstand auf. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Er selbst sei normalerweise einmal pro Quartal in Australien oder den USA gewesen, um sich mit dem Vertrieb vor Ort abzustimmen. "Aus bekannten Gründen ist Reisen natürlich nicht möglich", so Klahn. "Aber wir haben einen Weg gefunden, diese Einheiten von hier erfolgreich zu steuern über moderne Videokonferenz-Systeme. Der Erfolg gibt uns Recht."



Den Aktionären gefällt der Erfolg: Der Aktienkurs hat sich gegenüber dem Tief im vergangenen März beinahe verdreifacht. Und was macht Jochen Wiechen nach der Hauptversammlung im Mai, die sein letzter öffentlicher Auftritt als Intershop-Chef sein soll?