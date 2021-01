Weil das Versandzentrum des Unternehmens in Jena-Lobeda inzwischen nicht mehr ausreicht, baut Böttcher im nahegelegenen Zöllnitz im Saale-Holzland-Kreis eine weitere Logistikanlage mit vollautomatischem Hochregallager. Im Sommer soll der Neubau in Betrieb gehen. Statt bis zu 30.000 Paketen will Böttcher dann bis zu 100.000 Pakete am Tag ausliefern.

Die neue Logistikhalle der Böttcher AG in Zöllnitz vor den Toren von Jena. Bildrechte: Böttcher AG