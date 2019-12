Operationsmikroskop von Carl Zeiss Meditec im Einsatz. Bildrechte: Carl Zeiss Meditec AG

Im laufenden neuen Geschäftsjahr will Carl Zeiss Meditec schneller als der Markt wachsen. Dazu sind nach Angaben des Unternehmens "signifikante zusätzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Vertrieb und Marketing eingeplant".



Der börsennotierte Konzern, dessen Aktienmehrheit von der Zeiss-Gruppe mit Sitz in Oberkochen in Baden-Württemberg gehalten wird, entwickelt und produziert vor allem Operationsmikroskope, Laser sowie künstliche Linsen für trübe Augen beim sogenannten Grauen Star. Beschäftigt werden rund 3.000 Mitarbeiter im In- und Ausland.