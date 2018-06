Jahreshauptversammlung: Jenoptik-Aktie feiert 20-jähriges Jubiläum

Am Dienstag haben sich die Anteilseigner der Jenoptik zum 20. Mal getroffen. Auf der Hauptversammlung in der Weimarhalle waren nicht wenige, die zu den Aktionären der ersten Stunde gehören. Sie haben dem Unternehmen 20 Jahre lang die Treue gehalten. Die einen, weil sie ehemals bei Zeiss und später bei Jenoptik gearbeitet haben. Andere, weil sie an einem Thüringer Unternehmen beteiligt sein wollen, und wieder andere, weil sie Lothar Späth vertraut und auf Gewinn gehofft haben. Letztere kamen vor allem aus Baden-Württemberg.

Erfolgreicher Börsenstart im Jahr 1998

Über 22 Millionen Aktien wurden am 16. Juni 1998 erfolgreich an der Frankfurter Börse platziert. Im Vorfeld war die Nachfrage nach den Jenoptik-Aktien groß, sie war 26-fach überzeichnet. Ihr Ausgabekurs lag damals bei 34 D-Mark (17,38 Euro) - und der erste Handelstag endete mit einem Kursgewinn von 33 Prozent. Der Börsengang bescherte dem Unternehmen 260 Millionen D-Mark. Die Euphorie war groß, doch dann auch wieder schnell verflogen. Jenoptik erlebte in den folgenden Jahren Höhen und noch mehr Tiefen, was sich auch an der Dividende zeigte. Waren es im ersten Börsenjahr noch 0,75 DM (0,38 Euro) pro Aktie, gab es ab 2003 gar keine mehr.

Aktionäre fordern höhere Dividende

Erst seit 2011 beteiligt der inzwischen gewachsene Technologiekonzern seine Anteilseigner je nach Ertrags- und Finanzlage wieder am Gewinn. In diesem Jahr, 2018, haben Vorstand und Aufsichtsrat 30 Cent pro Aktie geboten. Zu wenig, fanden die Aktionäre. Sie wollten nicht nur ein Viertel, sondern etwa die Hälfte vom letztjährigen 130-Millionen-Euro-Gewinn vor Steuern. Doch der Antrag der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger kam nicht durch.

Jenoptik-Chef Stefan Traeger (rechts) und Finanzvorstand Hans-Dieter Schumacher auf der Jahreshauptversammlung in Weimar. Bildrechte: MDR / Anke Preller Die Konzernspitze hat andere Pläne. Stefan Traeger, seit einem Jahr Jenoptik-Chef, will ein Großteil des Gewinns lieber investieren. Neue Firmen zukaufen oder bauen, wie zum Beispiel eine elf Millionen Euro teure neue Produktionsstätte für Messtechnik in Baden-Württemberg. Jenoptik soll weiter wachsen und internationaler werden. Traeger hat vor allem die Märkte in Amerika und Asien im Blick, sieht dort das größte Potential. Zudem will er die Konzernstrukturen bis 2022 vereinfachen und dadurch sparen. Jenoptik will sich wieder auf die Wurzeln konzentrieren, auf die Kernsparten Optik und Optoelektronik mit Lasern, Sensoren und optische Messsysteme für die Industrie, Medizintechnik und Verkehrsüberwachung. Das Militärtechnikgeschäft soll künftig unter einer eigenen Marke firmieren, kündigte Traeger an. Trennen wolle man sich davon vorerst nicht.

Kritiker der Rüstungssparte in der Minderheit

Nicht alle Aktionäre finden das gut. Im zivilen Bereich gebe es genug zu tun, sagen sie. Jenoptik sollte die Rüstungssparte besser verkaufen. Doch diese Stimmen sind in der Minderheit, für die meisten zählen in erster Linie Bilanzzahlen und Dividende. Die Aussichten stehen nicht schlecht. Der Jenoptik-Vorstand hat seine Prognose bekräftigt. Angepeilt wird in diesem Jahr ein Umsatz von bis zu 810 Millionen Euro.

Vorstand und Aufsichtsrat der Jenoptik AG während der Jahreshauptversammlung. Bildrechte: MDR / Anke Preller 20 Jahre nach dem Börsengang hat das Unternehmen am Kapitalmarkt derzeit einen Wert von rund 2,1 Milliarden Euro, rechnete Stefan Traeger den Aktionären vor. Allein im vergangenen Jahr sei der Aktienkurs des Thüringer Unternehmens um etwa 64 Prozent gestiegen. Davon profitiert auch das Land Thüringen, das über die Thüringer Industriebeteiligungs GmbH noch elf Prozent der Anteile hält und damit der größte Einzelaktionär ist. Jenoptik gehört mit seinen rund 3.700 Mitarbeitern zu den wenigen eigenständigen Börsenunternehmen in Ostdeutschland.