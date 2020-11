Die Grünfärbungen an den Schädelknochen verweisen auf einen Kopfschmuck mit kleinen bronzenen Kugelanhängern. Dieser Schmuck lässt nicht nur auf eine höhere Stellung der Frau schließen, er ermöglicht auch eine recht genaue zeitliche Einordnung des Fundes. Er stammt aus der älteren Eisenzeit, so um 500 vor Christus, die von den Archäologen auch Hallstattzeit genannt wird. Diese Art Schmuck mit den Bronzebommeln ist als Grabbeigabe bislang im Saaletal noch nicht aufgetaucht, sondern nur von Funden aus Süddeutschland bzw. Südeuropa bekannt, so Schüler. Für ihn ein Beleg für die schon damals ausgedehnten Handelsbeziehungen der Menschen. Neben Keramikscherben fanden sich in dem Grab auch Knochen von zwei Tieren. Eines davon war laut Schüler mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Rind. Die Knochen des anderen Tieres werden noch untersucht.