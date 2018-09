Kopf von ermordetem Mann in Jena gefunden

Nach diesem Geständnis hatte die Polizei tagelang nach den Überresten des Ermordeten gesucht und in der Saale mehrere Leichenteile geborgen. Am Dienstag wurden unterhalb der Lobdeburg in der Saale dann weitere Teile geborgen, darunter auch der Kopf des Getöteten. Er sei durch zwei Suchhunde aufgespürt worden, teilte die Polizei mit. Am Mittwoch seien zudem an der Mündung der Roda in der Saale Kleidungsstücke des Toten gefunden worden. Damit gebe es jetzt drei Fundorte quer durch Jena.