Zehn Jahre nach dem Auffliegen des NSU-Terrortrios will Jena 2021 mit einem Gedenkjahr ein Zeichen setzen. Mit den Mitteln von Wissenschaft und Kunst soll dann ein Bogen geschlagen werden, von den 1990er Jahren, in denen sich die Rechtsterroristen in Jena und Umgebung radikalisiert haben, bis hin zum Rechtsextremismus und -populismus der Gegenwart.