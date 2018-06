Bei den Ermittlungen zum Mord an dem Jungen Bernd B. im Sommer 1993 in Jena sucht die Polizei nach einem unbekannten Briefschreiber. Laut Sonderkommission (Soko) "Altfälle" der Polizei Jena befindet sich in den Unterlagen zu dem Fall ein handgeschriebener Brief, dessen Verfasser "bedeutungsvolle" Hinweise zu den Todesumständen des damals ermordeten Jungen gibt. Der Verfasser sei ein wichtiger Zeuge und solle sich daher bei den Ermittlern melden, erklärte die Soko am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Sie gehe davon aus, dass er wichtige Hinweise zur Aufklärung des Verbrechens geben könne. Die Angaben würde gegebenenfalls auch vertraulich behandelt. Der damals neunjährige Bernd B. war am 6. Juli 1993 als vermisst gemeldet und einige Tage später tot am Ufer der Saale in Jena aufgefunden worden.

Wer hat diesen Brief geschrieben? Das will die Polizei in Jena wissen. Bildrechte: Landespolizeiinspektion Jena