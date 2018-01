Nach jahrelangen Verhandlungen und Gesprächen, die immer wieder zu Verzögerungen, Diskussionen und Änderungen führten, sieht es jetzt so aus, als ob man in Jena doch noch zu einem neuen Stadion käme. Das Vergabeverfahren soll mit der Veröffentlichung im europäischen Amtsblatt beginnen. In dem Online-Portal werden die entsprechenden Unterlagen voraussichtlich am Montag für jedermann einsehbar sein. Ob die Heimfans künftig in der Nord- oder Südkurve verortet werden, steht noch nicht fest. Die interessierten Investoren werden aufgefordert, für beide Varianten einen Vorschlag einzureichen. Hierbei sind natürlich bestimmte Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Hierzu gehört, dass die Gästefans aus südlicher und die Heimfans aus nördlicher Richtung ins Stadion gelangen und gegebenenfalls im Stadion kreuzungsfrei aneinander vorbei geführt werden. Die Trennung der Fans muss dabei gewährleistet sein. „Diesen Vorschlag, die Südkurve für die Heimfans zu erhalten, haben wir gerne aufgegriffen. Wir sind nun sehr auf die Vorschläge der Investoren zur Umsetzung gespannt", sagte Stadion-Projektleiter Martin Berger. Welche Variante schlussendlich den Zuschlag erhält, wird unter anderen von Sicherheitsaspekten und den Kosten abhängen.