Rekordumsatz 2017 Jenoptik will Rüstungsgeschäft ausgliedern

Die Jenoptik AG will ihr Rüstungsgeschäft ausgliedern und unter einem neuen Markennamen aufstellen. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass sich der Konzern von dieser Sparte trenne, sagte Vorstandsvorsitzender Stefan Traeger. Nach seinen Worten werde der Konzern komplett neu geordnet.

Die Jenoptik AG will sich effizienter und straffer aufstellen und in den kommenden Jahren die verschiedenen Segmente, Sparten und untergeordneten Unternehmensteile zu vier Divisionen zusammenzufassen. Auch die Produktpalette soll neu geordnet werden. Insbesondere auf den Bereich Photonik will sich Jenoptik künftig konzentrieren. Hier sieht das Unternehmen die größten Chancen, den Umsatz zu steigern.