Der Technologiekonzern Jenoptik übernimmt das Optik-Unternehmen Trioptics mit Sitz in Wedel bei Hamburg. Der Hersteller von optischen Mess- und Fertigungssystemen hat nach eigenen Angaben weltweit 400 Mitarbeiter, davon 100 in Forschung und Entwicklung. Jenoptik erklärte, über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die strategische Liquiditätsreserve müsse aber nicht in Anspruch genommen werden.

An der Börse kam die Nachricht von dem Zukauf gut an. Der Kurs der Jenoptik-Aktie kletterte nach Bekanntwerden um gut zehn Prozent. Am Freitagvormittag notierte das Papier bei über 23 Euro, in den Tagen zuvor war Jenoptik zwischen 20 und 21 Euro gependelt.