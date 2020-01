Die Jenoptik AG will sich nicht mehr von ihrer Militärtechniksparte Vincorion trennen. Der Vorstand des Unternehmens habe entschieden, den Verkaufsprozess zu stoppen, hieß es in einer Mitteilung am Freitagabend. Er begründete das damit, dass Interessenten für die Rüstungssparte zu wenig Geld geboten hätten. Künftig soll Vincorion als eigenständige Beteiligung weitergeführt werden.

Jenoptik bleibt auf seiner Militärsparte Vincorion sitzen. (Archivfoto) Bildrechte: dpa