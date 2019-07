Jena Jenoptik will Militärtechnik-Geschäft verkaufen

Der Jenaer Technologie-Konzern Jenoptik will sich von seinem Militärtechnik-Geschäft trennen. Wie der Vorstand des TecDax-Unternehmens am Montag mitteilte, kann der Verkaufsprozess nach Zustimmung des Aufsichtsrats nun starten. Damit würde sich der Konzern etwa von einem Fünftel des Gesamtumsatzes verabschieden.

Nach Konzernangaben ist ein Komplettverkauf geplant. Der Vorstand sprach von sämtlichen Geschäftsanteilen des Bereichs Vincorion. In ihm waren im vergangenen Jahr die Fertigung von Wehrtechnik sowie der mechatronische Bereich von Jenoptik zusammengefasst worden. Zur Wehrtechnik gehören Komponenten für Schützenpanzer und Kampfjets.

Zur Begründung hieß es, Jenoptik wolle sich auf sein Kerngeschäft mit Lasern, Messtechnik und optischen Systemen konzentrieren. Einnahmen aus der Trennung von Vincorion sollen in das Auslandsgeschäft vor allem in Amerika und Asien gesteckt werden.

Jenoptik-Vorstandschef Stefan Traeger Bildrechte: dpa

Das Militärtechnik-Geschäft von Jenoptik ist nicht unumstritten. Neben Rüstungsgegnern, die gegen das Geschäft protestieren, gibt es auch in der rot-rot-grünen Landesregierung Vorbehalte. Das Land Thüringen ist an dem börsennotierten Konzern beteiligt.



Von den rund 4.000 Jenoptik-Beschäftigten arbeiten etwa 790 in dem zum Verkauf stehenden Bereich. Angesichts von wachsenden Umsatz- und Gewinnzahlen hatte Jenoptik im März 2019 angekündigt, mehr Personal einstellen zu wollen.