Die Jenaer Polizei teilte am Dienstag mit, "das Maß war heute voll im Falle eines 17-jährigen Intensivtäters aus Syrien". Er und andere Migranten hätten in den vergangenen Wochen und Monaten in der Jenaer Innenstadt für massive Probleme gesorgt.

Innenstadt von Jena Bildrechte: dpa

Der 17-Jährige sei jener Beschuldigte, der am 24. Januar in der Goethe-Galerie einen Polizisten angriff. Das Video sei in den sozialen Medien hundertausendfach geteilt worden. Zudem seien zahlreiche Körperverletzungen auf sein Konto gegangen. Außerdem sei er in einem Fall von Landfriedensbruch beteiligt gewesen, als seine Gruppe Mitte Dezember eine Bäckerfiliale überfallen und eine Schlägerei initiiert habe. Am Dienstag erließ ein Richter am Amtsgericht nun Haftbefehl gegen den 17-Jährigen.



Seit Monaten beschäftigt die Gruppe jugendlicher Gewalttäter Polizei und Staatsanwaltschaft. In mehr als 160 Fällen wird gegen 16 Jugendliche aus Syrien, Irak und Afghanistan ermittelt. Auch einige Deutsche gehören dazu. Die Straftaten reichen von Beleidigung bis hin zu gefährlicher Körperverletzung.