Die Gang beschäftigt Polizei und Staatsanwaltschaft schon seit Monaten an wechselnden Orten zwischen der Jenaer Innenstadt und den Stadtteilen Paradies und Lobeda. In den vergangenen Wochen trat die Gruppe nach Polizeiangaben dreimal durch Körperverletzungen und andere Delikte in Erscheinung:

Ende Januar versuchte ein 20 Jahre alter Syrer, zwei Armbanduhren im Wert von 20 Euro in der Goethegalerie zu stehlen. Als er von Security-Mitarbeitern darauf angesprochen wurde, schlug der junge Mann zu: Er gab einem der Wachmänner einen Schlag in den Nacken. Die beiden Sicherheitsleute brachten die Lage zwar unter Kontrolle. In dem Einkaufszentrum waren jedoch noch mehr Mitglieder der Gang unterwegs. Mit Hilfe von Polizeibeamten sollte ihnen ein Hausverbot erteilt werden. Ein 17-jähriger Syrer wehrte sich heftig, als er seine Personalien angeben sollte. Weil er um sich schlug und trat, fixierten ihn die Polizisten mit Handfesseln am Boden. Daraufhin bedrängten seine Begleiter die Beamten, um den Jugendlichen zu befreien. Erst als die Polizisten mit Pfefferspray drohten, beruhigte sich die Situation in dem Einkaufszentrum. Der 17-Jährige und ein weiterer Beteiligter verbrachten dann die Nacht in einer Zelle. Die Polizei wollte so weitere Pöbeleien unterbinden.