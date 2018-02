Die Bande beschäftigt die Polizei seit mehreren Monaten an wechselnden Orten in der Innenstadt. Bildrechte: dpa

Die Christdemokraten haben dazu einen Antrag mit dem Titel "Respektloses Verhalten syrischer Jugendlicher gegenüber Polizeibeamten in Jena" eingebracht. Der Antrag bezieht sich auf einen Vorfall in einem Jenaer Einkaufszentrum am 25. Januar. Zwei junge Männer aus Syrien hatten sich mit Gewalt gegen ihre Festnahme gewehrt, nachdem sie beim Stehlen von Armbanduhren erwischt worden waren. Sie gehören einer Gruppe Jugendlicher an, die schon öfters in dem Einkaufszentrum negativ aufgefallen ist. Die mutmaßlichen Diebe beschimpften die Beamten und spuckten sie an.



Erst am Montag hat die Polizei in Jena erneut eine Gruppe von acht randalierenden jungen Männern im Alter von 17 bis 26 Jahren aufgegriffen. Die jungen Männer hatten Montagabend einen 25-Jährigen zunächst bedrängt. Einer der Angreifer brach dem Opfer wenig später mit einem Kopfstoß die Nase. Über Zeugenhinweise konnte die Polizei die Gruppe dingfest machen. Nach Polizeiangaben beschäftigen die acht jungen Männer Polizei und Staatsanwaltschaft bereits seit mehreren Monaten an wechselnden Orten zwischen Innenstadt, Paradies und Lobeda. Sie stammen demnach auch nicht nur aus Syrien, sondern auch dem Irak und Afghanistan.