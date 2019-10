Die Junge Gemeinde in Jena hat eine Unterlassungsklage gegen Thüringens AfD-Chef Björn Höcke eingereicht. Dabei geht es um die Frage, wer hinter dem Pseudonym "Landolf Ladig" steckt. Seit 2011 wurden unter diesem Namen zahlreiche Artikel in neonazistischen Zeitungen veröffentlicht.

Mehrere Gutachten kommen zu dem Schluss, dass Björn Höcke hinter "Landolf Ladig" steckt. Auch eine interne Untersuchung der AfD folgt dieser These. Georg Elsner, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates Jena, sagte zur Unterlassungsklage gegen Höcke: "Wir als Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Jena stehen hinter unserer JG-Stadtmitte und freuen uns, dass sich so viele junge Menschen gegen die Verrohung der Gesellschaft engagieren. Herrn Höcke müssen die Grenzen aufgezeigt werden, Teil davon ist die nun erhobene Klage." Die Klage wurde, wie die Junge Gemeinde am Sonntag mitteilte, am Freitag am Landgericht Erfurt eingereicht.