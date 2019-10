Seit Höckes Unterstellung sind zwei Monate vergangen. Dass die JG so lange gebraucht hat, um sich für eine Klage zu entscheiden, hängt nach deren Angaben zum einen mit den basisdemokratischen Entscheidungswegen in der Jungen Gemeinde zusammen. Denn alle Belange des Hauses werden gemeinschaftlich in einer sogenannten Inforunde beschlossen. Und die tagte erst wieder nach der Sommerpause Anfang September. Zum anderen brauchte die JG Zeit, bis sich ein formal Zeichnungsberechtigter gefunden hatte, der die Klage anstoßen konnte. Die JG ist Teil der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Über Jahrzehnte wurde sie von Pfarrer Lothar König betreut. Der ging aber am 30. September in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin tritt ihre Stelle erst im November an. Gemeindekirchenrat Georg Elsner vertritt die JG nun als Mandant in der Klage.