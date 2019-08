Andreas Gerstberger konnte seinen Stolz über den Ermittlungserfolg nicht ganz verbergen. "Wir haben ihn so gelenkt und geleitet, dass wir ihn letzten Endes auf unserem Territorium festnehmen konnten", sagte er bei einer Pressekonferenz Ende Januar in den Räumen der Polizei Weimar. Dort sitzt die Sonderkommission "Altfälle" und ihr Leiter ist Gerstberger. An diesem Januartag verkündeten er und die Staatsanwaltschaft Gera einen weiteren spektakulären Ermittlungserfolg. Die Festnahme des mutmaßlichen Mörders der zehnjährigen Ramona Kraus. Sie war im August 1996 in Jena verschwunden. Ihre Leiche wurde Anfang 1997 in einem Waldstück bei Eisenach entdeckt.

Gericht rügt Einsatz verdeckter Ermittler

Ende Januar 2019, also mehr als 20 Jahre später, klickten bei Wilfried M. die Handschellen. Polizeibeamte nahmen ihn in Erfurt fest. Doch seit Ende vergangener Woche ist der 76-Jährige wieder auf freiem Fuß. Zuvor hatte es einen Termin beim Oberlandesgericht Jena gegeben. Das OLG musste darüber entscheiden, ob Wilfried M. weiter in Untersuchungshaft bleibt oder nicht. Ein Sprecher des Gerichts bestätigte MDR THÜRINGEN, dass der Mann entlassen wurde. Das Gericht sehe derzeit keinen dringenden Tatverdacht. Die vorgelegten Beweise, ihn ihm Gefängnis zu lassen, reichten nicht aus. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN rügt das OLG auch den Einsatz von mehreren verdeckten Polizeiermittlern in dem Fall. Im Gerichtsbeschluss heißt es, dass diese bei ihrer Ermittlungsarbeit "über das Ziel hinausgeschossen sind".

Aufwendiges Täuschungsmanöver der Soko Altfälle

Hinter dieser Formulierung verbirgt sich ein von der Polizei über Monate aufgebautes und aufwendig konstruiertes Täuschungsmanöver. So sollen mehrere verdeckte Ermittler eingesetzt worden sein. Ihre Aufgabe war es, Informationen und ein mögliches Geständnis von Wilfried M. zum Mord an Ramona zu bekommen. Mit einem hohen Maß an Konspiration sollen die Beamten um den Tatverdächtigen eine "Scheinwelt" aufgebaut haben. Offenbar wollten sie versuchen, den Mann so beeinflussen, dass er am Ende die Informationen liefert, die für eine Festnahme reichen.

Im Januar hatte die "Soko Altfälle" auf einer Pressekonferenz in Weimar die Festnahme im Fall Ramona bekannt gegeben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vor diesem Hintergrund sind die Aussagen von Soko-Leiter Gerstberger auf der Pressekonferenz auch konkreter zu verstehen, als er von "gelenkt" und "geleitet" sprach. Und dass man andere Aufzeichnungsmöglichkeiten gehabt habe, als Telefonate abzuhören. Dabei sei es der Polizei gelungen, eine "Vielzahl an Sachen zu dokumentieren, die noch nicht Gegenstand der Öffentlichkeit waren, die nur ein Tatbeteiligter wissen konnte", so Gerstberger damals.

Beweise reichen für Haft offenbar nicht aus