Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat die Anfechtung der Kommunalwahl in Jena vom 26. Mai 2019 zurückgewiesen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Eine Wählergruppe hatte das Ergebnis der Stadtratswahl angefochten. Sie kritisierten, dass potenzielle Wähler schon vor der Schließung einiger Wahllokale weggeschickt worden seien. Die Betroffenen standen in einer Warteschlange noch vor der Tür zum Wahlraum, als um 18 Uhr die Türen geschlossen wurden. Bei der Wählergruppe handelt es sich laut Landesverwaltungsamt um "die Guten". Mindestens 860 Menschen in fünf Wahllokalen hätten ihr Wahlrecht zum Stadtrat daher nicht wahrnehmen können.