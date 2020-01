Die Stadt Jena und die Stadtwerke müssen ihre millionenschweren Projekte mit einem Kredit realisieren. Das erklärte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Die neue Schwimmhalle in Lobeda, der Kauf neuer Straßenbahnen, die laufende Erneuerung der Energienetze und die Investition in erneuerbare Energien könnten die Stadt rund 400 Millionen Euro kosten. Diese Summe müsse zu einem großen Teil fremdfinanziert werden. Wie hoch der Kredit ausfallen wird, ließ Nitzsche noch offen.

So will der Jenaer Nahverkehr in den kommenden drei Jahren seine komplette Straßenbahnflotte mit 33 Fahrzeugen erneuern. Das würde laut Unternehmen insgesamt 153 Millionen Euro kosten. Davon fließen mehr als 118 Millionen Euro in die neuen Wagen. Knapp 35 Millionen Euro werden für die Überarbeitung der Infrastruktur im Streckennetz und im Betriebshof benötigt.