Auch in Suhl und Eisenach sind die Zahlen der Straftaten mit 77 und 85 je 1.000 Einwohner in einem ähnlichen Rahmen. Die meisten Straftaten verzeichneten Erfurt, Gera und Weimar mit etwas mehr als 100 Straftaten pro 1.000 Einwohner. Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger war in Suhl mit knapp 24 Prozent am höchsten, in Weimar und Eisenach mit rund 15 Prozent am niedrigsten.