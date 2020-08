Beim Jagdbergtunnel Lkw mit Chemikalien in Brand - A4 bei Jena gesperrt

Auf der Autobahn 4 bei Jena ist am Freitag ein Lastwagen in Brand geraten. Er hatte Chemikalien geladen. Die Fahrbahn in Richtung Dresden wurde für mehrere Stunden gesperrt. Der Stau zieht sich bis nach Weimar.