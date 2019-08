Antifa-Ikone im Kampf gegen Rechts Jenaer Jugendpfarrer Lothar König geht in Ruhestand

Seit 1990 ist Lothar König Jugendpfarrer in Jena, sein Auftreten gegen Rechts machte ihn bundesweit bekannt. Am Sonntag wird er mit einem Gottesdienst in Jena verabschiedet. Offiziell endet seine Amtszeit am 31. Oktober.

Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck von Cornelia Hartmann