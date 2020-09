Pflanzen und Insekten sind perfekt aneinander angepasst. Insekten riechen feinste Düfte und erkennen so ihre Nahrungsquellen. Doch Luftschadstoffe, wie Stickoxide oder erhöhte Konzentrationen an Ozon verändern diese Gerüche. Forscher des Jenaer Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie untersuchen, wie Luftverschmutzung das Zusammenspiel zwischen Insekten und Pflanzen verändert.

Dazu werden Verhaltens-Experimente in winzigen Röhrchen durchgeführt, in denen sich die Fruchtfliegen frei bewegen. An den Enden der Röhrchen werden Fruchtgerüche angelegt, die einer unterschiedlich hohen Konzentration an Ozon ausgesetzt sind.