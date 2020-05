Doch mit den "individuellen" Hygienekonzepten der Schulen hat sich die Stadt ein Hintertürchen geöffnet , die für sie lästige Diskussion zu beenden und gleichzeitig das Gesicht zu wahren: Das Gesundheitsamt kann nun entscheiden, ob die Maskenpflicht im Unterricht ganz oder in bestimmten Bereichen der Schule ausgesetzt werden kann. Zu diesem Zweck können die Schulleiter seit Ende letzter Woche entsprechende Verfügungen entwickeln, die dann an ihrer Schule gelten.

Rüdiger Schütz, Schulleiter der Integrierten Gesamtschule "Grete Unrein" in Jenas Westen, hat genau das getan. In seiner Schulleiterverfügung steht, dass Unterricht nur noch mit maximal zehn Personen in Räumen von mindestens 50 Quadratmetern abgehalten werden darf, die Mindestabstände der neun Schülertische anderthalb Meter betragen müssen und - ein Kernpunkt seiner Verfügung: es muss viel gelüftet werden. Vor dem Unterricht, nach 20 Minuten und am Ende werden die Türen und Fenster aufgerissen. "Entschärfend kommt hinzu, dass das Konzept, das wir fahren, für die Schülerinnen und Schüler der jetzigen 9. und 10. Klasse, pro Tag nämlich maximal drei Unterrichtsstunden vorsieht. Es wird kein Raumwechsel vorgenommen. Der Unterricht ist auf die Kernfächer beschränkt und vor allen Dingen auch zeitlich begrenzt, so dass alles im Rahmen ist", erläutert Schütz sein Hygienekonzept.