Jenaer Schulen können mit einem Hygienekonzept von der Maskenpflicht im Unterricht ab Montag abweichen. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Damit reagiert Jena auf die Kritik von Lehrern, Eltern, Schülern und auch Bildungsminister Helmut Holter. Demnach können die Schulen ihre Hygienekonzepte beim Gesundheitsamt der Stadt prüfen lassen und sich so von der Maskenpflicht während des Unterrichts befreien lassen.

Die Konzepte müssten dazu führen, dass die Aerosol-Anreicherung in der Luft vermindert wird. Das gelingt etwa durch Belüftungsregeln oder eine entsprechende Raumaufteilung, teilte die Stadt mit. In Prüfungen und Klausuren sowie in kurzen Essens-Pausen müssen demnach keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden.