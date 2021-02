Der Versuchsaufbau im knapp 37 Grad warmen Inkubator sieht ein bisschen aus wie ein Patient an der Beatmungsmaschine im Krankenhaus. Flüssigkeit fließt durch Schläuche, ein leises Surren ist zu hören. Doch der Patient im Labor der Jenaer Firma Dynamic42 ist kaum einen Quadratzentimeter groß, der Versuchsaufbau insgesamt vielleicht so groß wie ein Toaster. Und doch bildet er einen Teil eines echten Patienten nach.

Das Unternehmen hat einen Chip entwickelt, in dem die Zellen von Leber, Lunge oder Darm ganz ähnlich wie im menschlichen Körper wachsen. Sogar ein kleiner Blutkreislauf ist an die Zellen angeschlossen. Zweck des Aufbaus ist es, Wirkstoffe für neue Medikamente zu testen - und für den Menschen ungeeignete oder giftige Wirkstoffe frühzeitig auszuschließen, ehe sie aufwendig in Tierversuchen erprobt oder in teuren klinischen Studien an menschlichen Patienten ausprobiert werden. "Dieser Wirkstoff wird dann für 24 Stunden oder 14 Tage appliziert", sagt Knut Rennert. Ganz nach Bedarf.