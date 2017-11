Der Friedhof in dem Jenaer Stadtteil Burgau ist der Erste in Thüringen, auf dem eine "Mensch-Tier-Grabanlage" angelegt wird. Auf der 200 Quadratmeter großen Fläche am Rande des Friedhofes sollen zunächst 75 Grabstellen entstehen. Bei großer Nachfrage soll deren Zahl auf 120 erweitert werden.