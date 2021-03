Tarifstreit Metallbranche: Erster Homeoffice-Streik bei Zeiss in Jena

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen haben am Dienstag Warnstreiks begonnen. Bei MDC Power etwa standen 200 Mitarbeiter während ihrer Schicht vor dem Werkstor, um ihrer Tarifforderung Nachdruck zu verleihen. Doch nicht überall sind alle Mitarbeiter in den Unternehmen tätig, viele arbeiten derzeit mobil. Die IG Metall hat deshalb am Donnerstag in Thüringen den ersten Homeoffice-Streik veranstaltet.