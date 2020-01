Knapp ein Jahr nach dem Mord an einer Rentnerin in Jena-Winzerla hat der Angeklagte am Mittwoch sein Schweigen vor Gericht gebrochen. Dabei bestritt er, Hand an die Frau gelegt zu haben. Der Afghane sagte, er sei seit Längerem von einem Landsmann bedroht worden. Am Tattag sei dieser mit weiteren Männern in seine Wohnung gekommen. Dort sei er gerade im Gespräch mit der Nachbarin gewesen. Als sie die Wohnung verlassen wollte, habe der Mann sie an Armen und Hals gepackt und zu Boden gebracht. Später habe er helfen müssen, den in einen Koffer gestopften Körper nach unten zu tragen, sagte der Angeklagte.