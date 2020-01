Zum Kaffeetrinken mal schnell nach Linz oder Wien - eine verrückte Idee, die aber für die Ostthüringer demnächst spontan machbar ist. Denn die Deutsche Bahn wird am 8. März eine Nachtzug-Verbindung zwischen Rostock und Wien in Betrieb nehmen. Die Thüringer Stopps liegen in den frühen Morgenstunden zwischen 2 und 3 Uhr, sagte Holger Auferkamp von der Deutschen Bahn.

Die Strecke führt in Mitteldeutschland über Leipzig, Halle, Jena und Saalfeld. Über Bayern geht es dann nach Wien. 10:45 Uhr kommt der Zug am neuen Wiener Hauptbahnhof an - mitten im Zentrum der österreichischen Hauptstadt. Zurück geht es 19:15 Uhr - auch ein Kurztrip an die Ostsee nach Rostock oder eine frühe Ankunft in Leipzig oder Berlin sind so also möglich.