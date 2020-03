Am Sonntagabend ist der neue Nachtzug gestartet und bringt Fahrgäste nach Wien und Rostock. Auf der Strecke hält der Zug einmal am Tag in Jena und Saalfeld und bringt die Fahrgäste an die Ostsee und nach Österreich. Der Intercity zählt 300 Sitzplätze - Schlafwagen mit Betten gibt es nicht. Zugreisende aus Jena und Saalfeld können mit dem Zug ohne Umstieg in die Urlaubsgebiete fahren. Gerade in den Sommermonaten rechnet die Bahn mit einer hohen Auslastung. Ab Mai soll die Strecke bis nach Warnemünde verlängert werden.