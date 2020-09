Jena Rohbau des neuen Forschungszentrums "CeTraMed" steht

Ein Jahr nach Baustart sind die Rohbauarbeiten am neuen Forschungszentrum "CeTraMed" am Uniklinikum Jena beendet. In dem über 28 Millionen Euro teuren Bau sollen Wissenschaftler zu typischen Alterserkrankungen wie Alzheimer, Diabetes, Krebs oder Parkinson forschen, wie eine Sprecherin des Uniklinikums sagte. Der Neubau biete beste Bedingungen für die Arbeitsgruppen. Wegen des großen Platzbedarfs sei noch eine zusätzliche Labor-Etage geplant.