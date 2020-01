Space Tour Neue Show im Zeiss-Planetarium Jena

Musikshows hat das 1926 eröffnete Jenaer Zeiss-Planetarium schon lange im Programm. Nicht nur den Klassiker "Queen Heaven" über die Band und ihre größten Hits, auch die "Space Rock Symphony" mit eingewobener Liebesgeschichte oder "Dimensions" mit einem immersiven Bilderrausch, getragen von epischer Musik. Doch auf Nachfrage äußerten Zuschauer immer wieder, sie hätten gern mehr Sterne, mehr vom Kosmos gesehen. "Wir hatten da wie ein Brett vorm Kopf, kamen nicht auf das Naheliegendste", sagt Robert Sawallisch, der Autor der neuen Show.

Aufwendige Computeranimationen und hochauflösende NASA-Bilder

Über ein Jahr lang hat er mit seinem Team an den aufwendigen Computeranimationen gebastelt. Der Anspruch: die farbenfrohen kosmischen Nebel, endlosen Sternenmeere, Schwarzen Löcher, Wurmlöcher, Supernova-Explosionen oder auch Polarlichter sollten der kosmischen Realität so nah wie möglich kommen. Dazu nutzte er Simulationen von Superrechnern an US-amerikanischen Eliteuniversitäten oder hochauflösende Aufnahmen vom Jupiter, die die NASA kostenlos zur Verfügung stellt. Die von der Raumsonde "Juno" eingefangenen Bilder waren die Vorlage, um eine künstliche dreidimensionale Jupiteroberfläche zu berechnen.

Rock und Pop mit Sternenbezug

Das Jenaer Plantarium ist das dienstälteste Großplanetarium der Welt. Bildrechte: MDR/Anke Preller Die für ihn größte Herausforderung - ein Endlos-Megazoom vom Nachthimmel der Erde bis hinein in die Tiefen des Alls und wieder zurück. Mit herkömmlichen Fotos und handelsüblichen Computern sei man da schnell am Ende, erklärt Sawallisch. Nötig wären eine Kameraauflösung von sechs Milliarden Megapixel und wohl 2.000 Jahre Rechenzeit. Auch die Technik im Zeiss-Planetarium habe die "Space Tour" an ihre Grenzen gebracht. Doch es hat sich gelohnt. Etwa 50 Minuten lang schwebt der Zuschauer zur Musik von Adele, Ed Sheeran, One Republic oder Depeche Mode durchs All.

Von Rock- und Poptiteln mit Sternenbezug habe er sich inspirieren lassen, sagt der Autor, wie "Diamonds in the Sky" von Rihanna oder "A Sky Full of Stars" von Coldplay. Sparsam eingefügte schriftliche Hinweise lassen den Zuschauer jeweils erahnen, wo im Universum er gerade unterwegs ist. Die immersive Wirkung der 360-Grad-Kuppelprojektion zieht ihn tief mit hinein ins All. Das schafft keine Kinoleinwand und kein Großbildschirm zuhause.

Mondscheindinner, Lesungen und Kinderprogramm

Mit mehr als 30 angebotenen Shows reagiert das Zeiss-Planetarium in Jena auf das anhaltende Interesse. Wobei Klassiker wie "Unser Weltall" gleich in mehreren Sprachen abspielbar sind. Längst locken aber nicht nur die abwechslungsreichen Shows. Auch Lesungen, Konzerte, Vorträge namhafter Wissenschaftler oder Hörspiele gehören zum Programm.

Das Zeiss-Planetarium sei beliebter Tagungs- und Feierort, habe sich als Event-Tempel einen Namen gemacht, freut sich Jörg Hühn, Geschäftsführer des Betreibers Sternevent GmbH. Die "Mondscheindinner" beispielsweise seien schon über Monate ausgebucht. Um die Anziehungskraft noch zu erhöhen, werde weiter investiert.

Die regelmäßig stattfindenden Mondscheindinner sind Monate im Vorraus ausgebucht. Bildrechte: Stefan Harnisch/Robert Sawallisch Geplant ist eine neue Tonanlage, die noch Ende diesen oder spätestens im nächsten Jahr installiert sein soll. Und natürlich wird das Programmangebot weiter ausgebaut. Hühn kündigt eine neue Bildungsshow an, die die Mission der Voyager-Sonden beleuchten soll und im Juni Premiere hat. Die vielen kleinen Freunde der Kinderbuchreihe "Die Olchis" dürfen sich außerdem auf ein spezielles "Olchi-Weltraumabenteuer" freuen, verrät Jörg Hühn. Buchautor und Illustrator Erhard Dietl werde es extra fürs Jenaer Planetarium schreiben und dafür auch zeichnen. An der Kuppel zu sehen, ist es aber wohl erst im nächsten Jahr.