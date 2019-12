Die Daten dieses Neugeborenen werden mittels Neovital-Sensoren erfasst. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Da sich die Farbe der Haut rhythmisch verändert, kann der Computer auch die Herzfrequenz des Kindes bestimmen. Gleichzeitig verfolgt eine weitere Kamera die Haltung des Kopfes und damit bestimmter Bereiche im Gesicht. Denn die Messungen müssen immer an der gleichen Stelle vorgenommen werden - am besten an den Wangenknochen und der Stirn.



Künftig könnten Neovital-Sensoren also die Verkabelung von Patienten überflüssig machen. Der Aufenthalt im Sichtfeld des Gerätes genügt dann, um die wichtigsten Vitaldaten eines Menschen auf einem Monitor zu zeigen. Für ihre Forschung wurden die Wissenschaftler vom Abbe Center of Photonics mit dem Edmund Optics Educational Award ausgezeichnet. Kommende Woche präsentieren sie den Neovital-Sensor auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Im Frühjahr beginnen die ersten Tests am Uniklinikum Jena.