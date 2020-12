Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) will Mitte Dezember ein neues Führungsduo für die Stadtwerke vorstellen. Er werde den Aufsichtsräten der Stadtwerke Jena GmbH und deren Tochterunternehmen Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH in deren Sitzungen am 14. und 15. Dezember eine "gute und stabile" Lösung für die Geschäftsführung vorlegen, so Nitzsche. Namen nannte er noch nicht. Der Vorschlag von ihm und Bürgermeister Christian Gerlitz sehe zwei langjährige Führungsmitarbeiter aus der Stadtwerke-Familie vor. Beide sollen am 1. Februar die Geschäftsführung für zwei Jahre befristet übernehmen.

Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Bildrechte: MDR/Anke Preller