Der Chemie-Nobelpreis-Träger John Goodenough ist Ehrendoktor der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Die Würde sei dem in Jena geborenen US-Amerikaner am 28. März 2018 verliehen worden, teilte ein Sprecher der Jenaer Stadtverwaltung MDR THÜRINGEN am Mittwoch auf Anfrage mit.

John B. Goodenough (r.) erhält am 28. März 2018 die Ehrendoktorwürde der Uni Jena. Links Uni-Präsident Walter Rosenthal, in der Mitte Ulrich S. Schubert von der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät Bildrechte: Jürgen Scheere/FSU

Goodenough ist am 25. Juli 1922 in Jena geboren worden - per Kaiserschnitt, wie es weiter hieß. Allerdings lebten seine Eltern damals nicht in der Thüringer Stadt. Vater Erwin R. Goodenough studierte in den 1920er-Jahren im englischen Oxford Religionswissenschaft. Er sei damals der Meinung gewesen, dass deutsche Ärzte besser seien als englische. Deshalb sei die Familie für die bevorstehende Geburt nach Jena gereist. In der Saalestadt sei die Familie nach der Geburt von Sohn John allerdings nur wenige Monate geblieben, so die Stadtverwaltung.



Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee gratulierte dem Preisträger zur Auszeichnung. Thüringen und insbesondere die Stadt Jena freuten sich gemeinsam mit ihm über diese höchste Anerkennung, die ein Chemiker für seine Arbeit erhalten könne, erklärte Tiefensee am Mittwoch. Ein kleiner Schimmer des Glanzes falle nun auch auf die Technologie-Hochburg Jena.