Die Stadtwerke baten am Mittwochnachmittag vorsorglich auch Menschen, die westlich der Naumburger Straße im Bereich Jena-Nord bis Zwätzen wohnen, sich auf weniger Heizwärme und warmes Wasser einzustellen. Das Heiznetz arbeitet hier nach Angaben der Stadtwerke zwar noch, allerdings nur mit Restwärme und Wärme aus einer Biogasanlage in Zwätzen. Der Wärmenachschub aus dem Kraftwerk in Winzerla fehle auch hier.

Jena von oben. Das betroffene Gebiet beginnt in etwa in Höhe des markanten orange-weißen Hochhauses. Bildrechte: MDR/Anke Preller

Am Morgen war in Jena aus dem unterirdischen Fernwärmebauwerk an der Ecke Altenburger Straße/Naumburger Straße eine heiße Dampfwolke ausgetreten. Da das Wasser in den Leitungen bis zu 125 Grad heiß sei, müsse man mit Bedacht vorgehen, hieß es von den Stadtwerken. Es sei noch unklar, ob der Schaden an einer Zuleitung oder im Sammler aufgetreten ist. Auch wie lange die Reparatur dauern wird, sei offen. Derzeit wird mit Pumpen und Sauggeräten gearbeitet. Sie sollen ausgetretenes Wasser entfernen, sodass die Schadstelle gefunden werden kann.