In Jena sind in der Nacht zum Sonntag bei der Feuerwehr zahlreiche Notrufe wegen der weitgehend abgeschalteten öffentlichen Beleuchtung eingegangen. Wie die städtische Behörde bei Facebook schrieb, wollten die Anrufer wissen, warum Straßenlaternen und die Außenleuchten an öffentlichen Gebäuden nicht an seien. Für solche Fragen sei der Notruf nicht gedacht, sondern nur für Notfälle. Auch die Polizei berichtete von Anrufen zum dunklen Jena, allerdings über die normale Telefonnummer der Landespolizeiinspektion Jena und nicht über 110.

Die Carl-Zeiß-Straße in Jena mit abgeschalteter Straßenbeleuchtung wegen der "Earth Hour" und der "Langen Nacht der Astronomie" Bildrechte: Stadt Jena/Kristian Philler