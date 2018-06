Verteidiger bestreiten Zschäpes Tötungsabsicht bei Brand in Zwickau

Als Beate Zschäpe am 4. November 2011 gegen Mittag vom Selbstmord ihrer Freunde Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nach dem gescheiteren Banküberfall in Eisenach erfuhr, steckte sie die gemeinsame Wohnung des seit 1998 im Untergrund lebenden Trios in der Zwickauer Frühlingsstraße in Brand. Das ist unstrittig. Zschäpe hat es selbst eingeräumt, mehrere Zeugen sahen, wie sie das brennende Haus verließ und an ihrer Kleidung fanden sich auch Spuren von Benzin, das sie zuvor in der Wohnung verteilt hatte.