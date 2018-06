Schluss-Plädoyer der Zschäpe Alt-Verteidiger zieht sich hin

Die Zschäpe-Altverteidiger Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm wollen beweisen, dass die Hauptangeklagte mit den terroristischen Taten des NSU - zehn Morden und drei Anschlägen - nichts zu tun hat. Drei Tage lang legte Anwalt Heer dazu dar, dass die Brandstiftung an der letzten bekannten Wohnadresse des NSU-Trios aus Sicht der Verteidiger nicht als schwere Brandstiftung und versuchten Mord in drei Fällen zu bewerten sei.

Zschäpe-Altverteidiger Wolfgang Heer Bildrechte: imago/Sebastian Widmann

Zschäpe hatte zugegeben, das Feuer in dem Mehrfamilienhaus gelegt zu haben, um Beweise zu vernichten. Allerdings soll sie an der Tür einer älteren Nachbarin geklingelt haben, um sie zu warnen. Ob es sich so zugetragen hat, konnte im Verfahren nicht geklärt werden.



Die Hausmitbewohnerin wurde erst zwei Jahre nach dem Brand im November 2011 befragt, als sie wegen ihres fortgeschrittenen Alters und Gesundheitszustandes nicht mehr vernehmungsfähig war. Anwalt Heer warf dem Gericht deshalb ein unfaires Verfahren vor. Die Verteidiger hätten 2011 auf eine Zeugenvernehmung gedrängt, weil sie wegen des Alters der Frau einen Beweismittelverlust befürchtet hätten.