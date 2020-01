Tierquälerei Pferd stirbt nach Messerattacke in Löberschütz

In beiden Fällen wurden die Tiere am Hals verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in der vergangenen Woche. Die Tiere hatten auf einer Koppel zwischen Löberschütz und Graitschen gestanden. Diese befindet sich an einem Radweg und ist etwa 200 Meter von den Häusern in Löberschütz entfernt. Hinweise nimmt die Thüringer Polizei unter der Telefonnummer 036428/640 entgegen.

Der Wallach wurde so schwer am Hals verletzt, dass er eingeschläfert werden musste. Bildrechte: MDR/LPI Jena