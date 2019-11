Beispielsweise produziert das rosafarbene Madagaskar-Immergrün eine Substanz, die bereits in der Krebstherapie Anwendung findet. Zusammen mit ihrem Team untersucht die Amerikanerin, wie die Pflanze solche Substanzen herstellt und was in ihrem Inneren abläuft. Sarah O´Connor will die genetischen Bausteine der Pflanze verstehen und sie so verändern, dass sie noch nützlicher für den Menschen werden.

Diese rosa blühende Pflanze wird bereits in der Krebstherapie angewandt. Bildrechte: MDR/Susan Minard