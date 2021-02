Im Januar waren 23 von 27 Bewohnern an Covid 19 erkrankt. Auch zahlreiche Mitarbeiter fielen aus. Gemeinsam mit der Pflegeaufsicht hatte die Stadt die AWO und die Bundeswehr um Hilfe gebeten. 20 Soldaten sind seitdem in der Einrichtung. Inzwischen sei die Lage im Heim stabil, hieß es von der Stadt. Da der Betreiber aber kein neues Personal finde, müssten die Bewohner binnen 14 Tagen in andere Pflegeeinrichtungen verlegt werden.